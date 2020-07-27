رسم العلم الأولمبي لكوبرتان يباع بسعر 185 ألف يورو

عبوة معقم إلى جانب علم أولمبي في متحف طوكيو الأولمبي (أ ف ب)

بيع رسم تمهيدي للعلم الأولمبي من توقيع بيار دو كوبرتان مؤسس الألعاب الاولمبية الحديثة بسعر 185 ألف يورو خلال مزاد نظم في جنوب فرنسا.

وقال الكسندر ديبوسي المدير في دار "كان أنشير" للمزادات، "بيع الرسم إلى جامع برازيلي بسعر 185 ألف يورو تضاف إليه عمولة بنسبة 27 % ليصل إلى 234950 يورو"، وفقا لوكالة فرانس برس.

ووضع الرسم التمهيدي في العام 1913 البارون بيار دو كوبرتان وأعطي إلى أحد داعميه السويسريين وبقي في العائلة نفسها حتى شرائه قبل فترة قصيرة من جامع قرر طرحه للبيع مجددا.

وكان الرسم مقدرا بسعر يراوح بين ثمانين ومئة ألف يورو وأنجز بقلم الرصاص والغواش على ورقة طولها 21 سنتمترا وعرضها 27,5 سنتمترا.