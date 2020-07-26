ريو دي جانيرو تلغي حفلة رأس السنة التقليدية

عرض الألعاب النارية التقليدي في ريو دي جانيرو في البرازيل، 31 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت بلدية ريو دي جانيرو أنها ألغت حفلة رأس السنة التقليدية في المدينة التي تجمع ملايين الأشخاص على شاطئ كوباكابانا لمتابعة عرض الألعاب النارية بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأوضحت هيئة السياحة في ريو دي جانيرو أن هذا النوع من حفلات رأس السنة "لا يمكن أن يقام في ظل سيناريو الجائحة الراهن من دون توافر لقاح"، وفق "فرانس برس".

وستعرض هيئة السياحة في الأيام المقبلة على رئيس البلدية مارسيلو كريفيلا خيارات مختلفة لحفلة رأس السنة من دون وجود جمهور، يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت أو التلفزيون.

وكان رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس أعلن، الجمعة، إرجاء كرنفال أكبر مدينة برازيلية بسبب فيروس "كورونا المستجد".

ولم يحدد موعد جديد للكرنفال لكنه قد يقام "في نهاية مايو أو مطلع يوليو" 2021، بحسب ما قال كوفاس.

وأعلنت ساو باولو أيضا إلغاء الاحتفالات برأس السنة ومسيرة المثليين وهي من الأكبر في العالم.

في ريو دي جانيرو التي تشهد أكبر كرنفال في البلاد يستقطب ملايين السياح سنويا، أعلنت خمس مدارس سامبا رئيسية قبل فترة قصيرة رغبتها بإرجاء المهرجان.

وقالت هذه المدارس إنها تتمنى عدم تنظيم الكرنفال طالما اللقاح غير متوافر.

وأعلنت هيئة السياحة في هذا الإطار إنها تنتظر الاجتماع المقبل للرابطة المستقلة لمدارس السامبا.

وتوفي حتى الجمعة، في ريو دي جانيرو 12654 شخصا من أصل 85238 في كل أرجاء البلاد البالغ عدد سكانها 212 مليونا.

والبرازيل هي ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة مع نحو 2,3 مليون إصابة وفق الأرقام الرسمية.