دليل ميشلان من العام 1900 يباع بسعر في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 01:03 مساء
نسخة من دليل ميشلان للعام 2020 في باريس (أ ف ب)

بيع دليل ميشلان أحمر يعود للعام 1900 بسعر 26500 يورو خلال مزاد لقطع مرتبطة بشركة صناعة الإطارات الفرنسية مما شكل ثمنا قياسيا في هذا المجال على ما أعلن المنظمون.

وبيع الدليل بعد ظهر الجمعة في كليرمون فيران في وسط فرنسا إلى طاه فرنسي صاحب نجوم، ويعود السعر القياسي السابق إلى العام 2015 وبلغ 22 ألفا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

في العام 1900، وزع الدليل الأحمر الصغير مجانا بحوالي 35 ألف نسخة من قبل ماركة «بيبندوم» بهدف «التشجيع على الرحلات بالسيارة من مدينة إلى أخرى وتسهيلها» على ما أوضح بيار غابريال غونزاليس منظم المؤتمر الدولي لجامعي قطع ميشلان.

وكان الدليل يعطي «عناوين في كل مدينة بالتسلسل الأبجدي لفنادق ومصلحي سيارات ومتاجر السمانة التي تبيع الوقود».

وبات الدليل يباع في العام 1920 عندما توقفت «ميشلان» عن تضمينه إعلانات وبدأت تقوم بتوصيات بشأن مطاعم.

وقال غونزاليس «يعرض الطهاة اليوم الدليل الذي ورد اسمهم فيه عند مدخل مطعمهم راح عدد منهم يسعى إلى امتلاك المجموعة بالكامل».

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