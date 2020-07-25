أوباما ضيف زوجته في أولى حلقات مدونتها الصوتية

باراك أوباما خلال تجمع ضمن حملته الناتخابية العام 2020 في لاس فيغاس (أ ف ب)

أعلنت السيدة الأميركية الأولى السابقة، ميشال أوباما، أن زوجها باراك أوباما سيكون هو ضيف أولى حلقاتها من المدونة الصوتية «بودكاست» التي ستطلقها في 29 يوليو.

وسيتضمن «ذي ميشال أوباما بودكاست» في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين الأميركية الأولى سابقا وأقاربها ومقربين منها مع ضيف واحد في كل حلقة. ويبث البرنامج عبر «سبوتيفاي»، وفق «فرانس برس».

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة «هاير غراوند» التي أسسها الزوجان أوباما العام 2018. وأبرمت «هاير غراوند» شراكات مع «سبوتيفاي» و«نتفليكس».

وأوضحت ميشال أوباما في الإعلان الترويجي لمدونتها الصوتية: «في الحلقة الأولى سأحاور شخصا أرجح أن تتعرفوا إلى صوته فورا».

وسيتناول الزوجان جائحة «كوفيد-19» والحركة الاحتجاجية على مقتل جورج فلويد، على ما ذكر موقع مجلة «فراييتي» المتخصصة التي استمعت إلى جزء من الحلقة.

وكانت ميشال أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها «بيكومينغ» الذي صدر في نوفمبر 2018 وبيعت أكثر من 11.5 مليون نسخة منه في العالم.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة فضلا عن وثائقي بثته «نتفليكس» في مايو.