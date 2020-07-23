زوجة كارلوس منعم السابقة تنفي أن يكونا ينويان الزواج مجددا

الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم وزوجته الأولى سليمة جمعة (أ ف ب)

نفت سليمة جمعة، الزوجة الأولى للرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم «1989-1999» أن يكونا ينويان الزواج مجددا كما ذكرت محطة تلفزيونية أرجنتينية.

وقالت جمعة البالغة 77 عاما لجريدة «أمبيتو»: «لا أساس لذلك، لكنت أعلنت ذلك بنفسي»، ويتعافى كارلوس منعم «90 عاما» العضو في مجلس الشيوخ منذ العام 2005، من التهاب رئوي حاد أدخل على أثره المستشفى حيث بقي أسبوعين في يونيو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال المحامي والنائب السابق داريو داليساندرو الأسبوع الماضي خلال برنامج «تي أن شو» عبر محطة «أميركا» إن الزوجين السابقين ينويان الاقتران مجددا، وأوضح: «سيزوجهما قاض في المنزل لأنه يبلغ التسعين وقد عانى من مشكلة صحية أخيرا».

وتزوج كارلوس منعم وسليمة جمعة في العام 1966 وأنجبا معا كارلوس جونيور الذي توفي، وانتهى زواجهما على فضيحة مدوية العام 1990 عندما طرد منعم الذي كان رئيسا يومها زوجته من مقر أوليفوس.