زوجة كارلوس منعم السابقة تنفي أن يكونا ينويان الزواج مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 12:15 مساء
الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم وزوجته الأولى سليمة جمعة (أ ف ب)

نفت سليمة جمعة، الزوجة الأولى للرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم «1989-1999» أن يكونا ينويان الزواج مجددا كما ذكرت محطة تلفزيونية أرجنتينية.

وقالت جمعة البالغة 77 عاما لجريدة «أمبيتو»: «لا أساس لذلك، لكنت أعلنت ذلك بنفسي»، ويتعافى كارلوس منعم «90 عاما» العضو في مجلس الشيوخ منذ العام 2005، من التهاب رئوي حاد أدخل على أثره المستشفى حيث بقي أسبوعين في يونيو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال المحامي والنائب السابق داريو داليساندرو الأسبوع الماضي خلال برنامج «تي أن شو» عبر محطة «أميركا» إن الزوجين السابقين ينويان الاقتران مجددا، وأوضح: «سيزوجهما قاض في المنزل لأنه يبلغ التسعين وقد عانى من مشكلة صحية أخيرا».

وتزوج كارلوس منعم وسليمة جمعة في العام 1966 وأنجبا معا كارلوس جونيور الذي توفي، وانتهى زواجهما على فضيحة مدوية العام 1990 عندما طرد منعم الذي كان رئيسا يومها زوجته من مقر أوليفوس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
العدد 244 من جريدة «الوسط»: ورقة «القبائل» في الصراع الليبي.. و«ما يجب أن تعرفه ...
ليبيا
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية تدعو إلى ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط بين الليبيين دون ...
ليبيا
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»