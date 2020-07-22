بالصور: حملة نظافة لمجرى عين كرسة بوادي الأنجيل

عين كرسة بوادي الأنجيل.(تصوير: طه الديباني)

قام عدد من أهالي بلدة كرسة 20 كلم غرب مدينة درنة، بحملة تنظيف لمجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل، ويقوم المتطوعون على مدى عشرة أيام بتظيف مجرى عين كرسة بوادي الأنجيل بشكل سنوي، وهي المصدر الرئيسي للمياه في البلدة.

وشارك في الحملة عدد 37 شخصا من مختلف الأعمار بينهم أطفال وشباب وشيخ يبلغ من العمر 83 سنة، وبينما ينشغل المتطوعون بعملية التنظيف يقوم البعض بإعداد الإفطار ووجبة الغداء لهم، وينتهي العمل مع أذان المغرب.

شباب كرسة يقومون بتنظيف مجرى ساقية عين كرسة. (تصوير: طه الديباني)

شباب كرسة يقومون بتنظيف مجرى ساقية عين كرسة. (تصوير: طه الديباني)

مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)

مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)

مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)

مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)