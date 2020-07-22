بالصور: حملة نظافة لمجرى عين كرسة بوادي الأنجيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 01:03 مساء
عين كرسة بوادي الأنجيل.(تصوير: طه الديباني)

قام عدد من أهالي بلدة كرسة 20 كلم غرب مدينة درنة، بحملة تنظيف لمجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل، ويقوم المتطوعون على مدى عشرة أيام بتظيف مجرى عين كرسة بوادي الأنجيل بشكل سنوي، وهي المصدر الرئيسي للمياه في البلدة.

وشارك في الحملة عدد 37 شخصا من مختلف الأعمار بينهم أطفال وشباب وشيخ يبلغ من العمر 83 سنة، وبينما ينشغل المتطوعون بعملية التنظيف يقوم البعض بإعداد الإفطار ووجبة الغداء لهم، وينتهي العمل مع أذان المغرب.

شباب كرسة يقومون بتنظيف مجرى ساقية عين كرسة. (تصوير: طه الديباني)
شباب كرسة يقومون بتنظيف مجرى ساقية عين كرسة. (تصوير: طه الديباني)
مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)
مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)
مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)
مجرى ساقية عين كرسة بوادي الإنجيل. (تصوير: طه الديباني)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين أقلام التلوين والهلوسة.. يوميات المتعافين من «كورونا»