احتجاز رجل على صلة بحريق كاتدرائية نانت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 01:20 مساء
رجل إطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع داخل كاتدرائية بمدينة نانت غرب فرنسا (أرشيفية:رويترز).

أفاد تلفزيون (إل.سي.إي) الفرنسي الأحد أن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه للقرن الخامس عشر.

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى الجمعة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف سين أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله، وكان المدعي العام ذكر السبت أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه، وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية صباح السبت، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما بعد ظهر السبت، ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها.

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