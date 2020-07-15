كلاب في تشيلي للتعرف على المصابين بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 02:49 مساء
أحد الكلاب من نوع "غولدن ريتريفر" التي تدربها شرطة تشيلي، 14 يوليو 2020 (أ ف ب)

بدأت الشرطة في تشيلي بتدريب كلاب بوليسية على التعرّف على المصابين بفيروس "كورونا المستجد" من خلال رصد وجوده في العرق الذي تفرزه أجسامهم.

وأوضحت الشرطة أن الكلاب المختارة لهذه المهمة، وبينها ثلاثة من فصيلة "غولدن ريتريفر" وواحد من نوع "لابرادور"، تبلغ أعمارها أربع أو خمس سنوات، كانت تُستَخدَم سابقًا للبحث عن المخدرات أو المتفجرات أو الأشخاص المفقودين، وفق "فرانس برس".

وينفّذ هذا المشروع بالتعاون بين الشرطة واختصاصيين من جامعة تشيلي الكاثوليكية. وكانت نفذت مشاريع مماثلة أخيرًا في كلّ من فرنسا وبريطانيا.

وتمتلك الكلاب عددًا كبيرًا من المستشعرات الشمّية يبلغ 330 مليونًا، وتتمتع بقدرة على التعرّف على الروائح تفوق بخمسين مرّة قدرة الإنسان.

وأوضح أستاذ علم الأوبئة البيطرية فرناندو ماردونيس أن "لا رائحة للفيروس، غير إن الالتهاب يؤدي إلى تغييرات في الأيض"، تترجم إلى نوع خاص من التعرّق "يستطيع الكلب أن يتعرّف عليه".

وتبيّن أن في إمكان الكلاب أن تتعرّف على أمراض عدّة بينها السلّ والالتهابات الطفيلية وأنواع السرطان في مراحله المبكرة، وفق ما أوضح ماردونيس.

كذلك في إمكان الكلاب أن ترصد التغيّرات الطفيفة في حرارة الجلد، مما يساعد على معرفة ما إذا كان شخص ما يعاني الحمّى. في المقابل تؤكد منظمة الصحة الحيوانية العالمية أن احتمالات إصابة الكلاب نفسها بالعدوى ضئيلة جدًا.

وانطلق تدريب الكلاب قبل شهر على نماذج من العرق جُمِعَت من مرضى يعالَجون في المستشفى التابع للجامعة الكاثوليكية.

ويأمل الاختصاصيون أن تصبح الكلاب قادرة على العمل فعليًّا في أغسطس المقبل، على أن تتوزع على نقاط عبور، كمحطات القطار والمطارات، وعلى المستوصفات.

وأعلنت تشيلي، الثلاثاء، تسجيل 1836 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأدنى منذ شهرين.

وبلغ مجموع الإصابات منذ 3 مارس الفائت 319493 حالة. وتوفي أكثر من 11 ألف مريض بحسب تقرير لوزارة الصحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في ليبيا ودول عربية.. تشاهد اليوم محطة الفضاء الدولية كنجمة ساطعة في السماء