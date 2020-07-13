بولندي كان هاربًا مع أسد بوما يسلّم نفسه للشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 05:06 مساء
أسد بوما في قفصه في حديقة نيكارغوا الوطنية للحيوانات، 22 أبريل 2009 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البولندية أن جنديا سابقا حارب في أفغانستان سلّم نفسه إلى الشرطة في جنوب البلاد بعدما هرب قبل ثلاثة أيام إلى إحدى الغابات مع أسده من نوع "بوما" إثر رفضه تسليمه إلى حديقة حيوانات.

وكانت الشرطة شنّت عملية بحث واسعة عنه، شارك فيها نحو 200 عنصر، معززين بمروحيات وطائرات مسيّرة، وفق "فرانس برس".

وكتب عناصر الشرطة في صفحتهم على موقع "فيسبوك" أن الجندي السابق ويُدعى كميل ستانك "حضر بملء إرادته إلى مركز الشرطة في زافييرتشيه (جنوب) وغادره بعد استجوابه"، فيما سُلّم الأسد إلى حديقة حيوانات.

وأبد هؤلاء سعادتهم بكون الأسد الذي يدعى "نوبيا" بات محاطا "برعاية مهنية من العاملين في حديقة خورزو (جنوب) للحيوانات".

ويُمنع في بولندا الاحتفاظ بحيوانات خطرة. وطلب القضاء البولندي من الرجل المقيم قرب زافييرتشيه أن يسلّم الحيوان إلى حديقة حيوانات، لكنّه رفض.

وقالت مديرة حديقة بوزنان للحيوانات في غرب بولندا إيفا زغرابجينسكا" هذا الحيوان ليس لعبة، إذ هو مصنّف بين أخطر الحيوانات في العالم، ويمكن أن يشكّل خطرا حقيقيا على صحة الناس وحياتهم".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن كميل ستانك هدد ممثلي حديقة الحيوانات بخنجر عندما حضروا إليه الجمعة، ثم لاذ بالفرار في اتجاه الغابة آخذا معه الحيوان مربوطا برسن.

وذكرت صحيفة "غازيتا فيبورتسا" أن المحارب السابق في أفغانستان اشترى أسد البوما قبل ستّ سنوات في تشيكيا وتولى تربيته في بيته.

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