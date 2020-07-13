الشرطة الألمانية تطارد فارًا مدججًا بالأسلحة على طريقة «رامبو»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 02:18 مساء
سيارة للشرطة في شارع مدينة هاناو قرب فرانكفور، 21 فبراير 2020 (أ ف ب)

انتشر العشرات من عناصر الشرطة الإثنين، في ألمانيا لليوم الثاني على التوالي مدعومين بمروحيات، بحثًا عن مسلّح فارّ يرتدي بزّة عسكرية اختبأ في الغابة السوداء، في عملية تشبه إلى حدّ كبير فيلم "رامبو".

وطلبت الشرطة المحلية في أوبيناو (جنوب غرب ألمانيا) من سكان المنطقة التي بدأت فيها العملية الأحد، أن يلزموا منازلهم، ونبّهتهم الإثنين، إلى ضرورة ألاّ يقلّوا أشخاصًا غرباء في سياراتهم قد يطلبون منهم التوقف، وفق "فرانس برس".

وعمّمت الشرطة صورة للرجل الفار، وهو مشرّد مدجّج بترسانة تشمل قوس نشّاب وخنجرًا وأسلحة نارية، ومعروف من الشرطة نظرًا إلى سوابقه الجرمية المتمثلة في حيازة أسلحة من دون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن.

ونجح الرجل الأحد، في تجريد عناصر دورية للشرطة من أسلحتهم عندما حضروا لإخراجه من مخبأ شوهد فيه. كذلك تمكن من الفرار والتوجه إلى الغابة السوداء، حيث يشارك نحو مئة عنصر شرطة في البحث عنه، بينهم عناصر في القوات الخاصة، إضافة إلى مروحيات.

وأشارت الشرطة إلى أن المطلوب "شهر سلاحا ناريا فجأة وهدد عناصر الشرطة الذين لم يتح لهم الوقت للتصرف" لدى حضورهم إلى المكان الذي كان يختبئ فيه. وأوضحت أن المطلوب "أخذ معه على الأرجح" لدى فراره الأسلحة التي جرّد منها عناصر الشرطة.

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