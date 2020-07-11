ميغن ماركل ترفض نشر أسماء صديقات لهذا السبب

احتفال هاري وميغن بعيد ميلاد آرتشي الأول (رويترز)

ذكرت صحيفة «مايل أونلاين» الإلكترونية أن ميغن ماركل زوجة الأمير هاري، طلبت من القضاء البريطاني منع نشر أسماء خمس صديقات، دافعن عنها في وجه هجمات شنتها صحف بريطانية عليها.

وكانت الممثلة الأميركية السابقة (38 عاما) رفعت دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، في حق شركة «أسوشييتد نيوزبيبرز» الناشرة لصحيفة «دايلي مايل» ونسختها «مايل أون صنداي» الصادرة أيام الآحاد، إضافة إلى «مايل أونلاين»، حسب «فرانس برس».

وهي تأخذ على «مايل أون صنداي» انتهاكها خصوصيتها، عبر نشر مقاطع من رسالة وجهتها إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018.

وأفادت الصحيفة بأن هذا النشر كان مبررا لأن خمسة أصدقاء مقربين من ميغن ماركل كشفوا وجود الرسالة، في مقابلة أدلوا بها لمجلة «بيبل» الأميركية، من دون كشف هوياتهم ونددوا فيها بالهجوم، الذي كانت تتعرض له زوجة الأمير هاري.

وتؤكد ميغن ماركل في وثائق قضائية ألا علاقة لها بهذا المقال، منددة بتلويح «أسوشييتد نيوزبيبرز» بنشر أسماء هؤلاء الأصدقاء، بحسب «مايل أونلاين».

وقالت ميغن في شهادة مكتوبة أوردها الموقع الإلكتروني «هاتيك النسوة الخمس لا يحاكمن، ولا أنا أيضا. المحاكمة تطاول ناشر مايل أون صنداي»، مطالبة القضاء بمنع كشف هويات الصديقات المذكورات.

وتقيم ميغن ماركل مع الأمير هاري في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) منذ أشهر بعدما قررا أن يتركا العائلة الملكية ويصبحا «مستقلين ماليا».