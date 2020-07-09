محكمة أميركية تنقذ الدببة الرمادية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 02:56 مساء
مجموعة من دببة «غريزلي» في منتزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة، 8 أكتوبر 2012 (أ ف ب)

قررت محكمة الاستئناف في لوس أنجليس أن تبقي الدببة الرمادية «غريزلي» في محمية منتزه يلوستون الوطني على قائمة الأجناس المحمية حتى إشعار آخر، معرقلة بذلك مشاريع بعض الصيادين.

وكان المكتب الأميركي للصيد وللحياة البرية قرر العام 2017 سحب هذه الدببة التي تعيش في منتزه يلوستون من قائمة الأجناس المهددة بالانقراض، نظرًا إلى ازدياد أعدادها عما كانت عليه قبل أعوام، وفق «فرانس برس».

وإذا كان الصيد ممنوعًا في المنتزه الوطني الذي تتشاركه ولايات ووايومينغ وايداهو ومونتانا، فهو مسموح في بعض المناطق المجاورة. وكانت ولايتا وايومينغ وايداهو قررتا العام 2018 تنظيم أنشطة صيد للمرة الأولى منذ 40 عامًا. وقُتِلَ نحو 23 دبا من نوع «غريزلي» خارج حدود المنتزه.

وبادر عدد من منظمات الدفاع عن البيئة والقبائل الهندية الأميركية إلى مقاضاة مكتب الصيد والحياة البرية للطعن في قراره.

وربح هؤلاء الدعوى في الدرجة الأولى إذ اعتبرت محكمة البداية أن هذه الدببة يجب أن تُدرَجَ مجددًا في فئة الأجناس المحمية ولا يمكن تاليا صيدها.

وأيّد قضاة محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا الحكم الأربعاء، ورأوا بالإجماع أن المكتب لم يأخذ في الاعتبار أثر قراره على هذه الدببة. وأمرت المحكمة المكتب بإعادة النظر في قراره على أسس علمية.

ورأى وكيل منظمة «إيرث جاستيس» غير الحكومية المحامي تيم بريزو أن هذا الحكم يشكل «انتصارًا كبيرًا للمتمسكين بيلوستون وبدببة غريزلي التي ترمز إلى ما تبقى من الطبيعة ومن الحياة البرية التي تتعرض للاعتداءات».

وكان عدد هذه الدببة يقتصر على 136 العام 1975، لكنه ارتفع اليوم إلى 700 تقريبا في منتزه يلوستون والولايات المجاورة. ويعتقد أن عددها يصل إلى نحو 1500 على كامل أراضي الولايات المتحدة، باستثناء ألاسكا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
المسماري يعلق على «وجود جنود أجانب» في منشآت نفطية
ليبيا
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
روسيا: تركيا تعمل مع حكومة «الوفاق» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن ...
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
لافروف يرى تبدل مواقف الأطراف من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين