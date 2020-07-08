«أوبر» تطلق خدمات توصيل مشتريات من متاجر بقالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 03:08 مساء
شعار شركة "أوبر" في لوس أنجليس، 8 مايو 2018 (أ ف ب)

كشفت مجموعة "أوبر" عن خطط للبدء بنشاط تسليم المشتريات عبر شركة "كورنرشوب" التي اشترتها قبل فترة قصيرة.

وستنطلق هذه الخدمة بداية في مدن كندية وأميركية لاتينية خلال الأسبوع الحالي على أن تبدأ في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الراهن، وفق "فرانس برس".

وتبرز هذه الخطوة جهود "أوبر" لتنويع خدماتها بعيدا عن نشاطها الأساسي المتمثل بسيارات الأجرة الذي تلقى ضربة في الصميم جراء جائحة "كوفيد-19" العالمية.

وقالت "أوبر" إن المستخدمين في "مدن أميركية لاتينية وكندية" سيتمكنون من طلب مشترياتهم من متاجر البقالة عبر "تطبيقات "أوبر" و"أوبر إيتس".

وتشمل الخدمة الجديدة شركة "كورنرشوب" ومقرها في تشيلي التي أعلنت "أوبر" شراءها العام الماضي على أن تنجز الصفقة في العام المقبل بحسب "أوبر".

ولم تحدد أوبر المدن التي تتوافر فيها هذه الخدمة إلا أن "كورنرشوب" لها عمليات في مدن برازيلية وتشيلية وكولومبية وبيروفية وكندية.

وقال أوسكار هيرتونسون مؤسس "كومرنرشوب"، "أطلقنا كورنرشوب قبل خمس سنوات بالتحديد ومن الصعب تصور طريقة أفضل للاحتفال بهذه الذكرى من التعاون مع أفضل منصة متاحة الآن. أوبر هي الشريك المثالي لنقل المشتريات من شركائنا التجار بكبسة زر" في القارة الأميركية.

وتوفر "أوبر" خدمات توصيل مشتريات في أكثر من 30 دولة من خلال "أوبر إيتس" وسجلت ارتفاعا بنسبة 176 % في طلبيات شراء الحاجيات من متاجر بقالة منذ فبراير.

وأتى الإعلان غداة كشف "أوبر" عن صفقة لشراء شركة "بوستمايتس" الأميركية لخدمات التوصيل بسعر 2,65 مليار لتوسيع خدمات التوصيل في الولايات المتحدة.

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