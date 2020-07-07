أسبوع الموضة ينطلق في باريس من دون عروض

عرض مجموعة الأزياء الراقية للمصمم ماوريتزيو غالنتي في باريس (أ ف ب)

انطلق أسبوع الموضة في باريس الاثنين للمرة الأولى في تاريخه افتراضيا ومن دون عروض لكن مع طموحات فنية كبيرة لمواجهة أجواء الركود الناجم عن كوفيد-19، بالابتكار.

وافتتحت ماركة "سكياباريلي"، بفيلم يقل طوله عن أربع دقائق، أسبوع الموضة للأزياء الراقية وهو حدث انتقائي بامتياز وباريسي حصرا يروج للملابس المنجزة يدويا والمهن الحرفية مع قطع تشكل تحفا فنية، ويستمر الحدث ثلاثة أيام يليه أسبوع الموضة الرجالية حتى الثالث عشر من يوليو، وفقا لوكالة فرانس برس.

في هذه "المجموعة المتخيلة" لسكياباريلي يظهر المصمم الأميركي دانييل روزبيري وهو يعد رسوم هذه الأزياء في متنزه خلال فترة الحجر في نيويورك، وتبدو في هذه الرسوم ملابس بأكمام كبيرة ومجوهرات سوريالية ولون "روز شوكينغ "الذي أطلقته مؤسسة الدار إيلزا سكياباريلي العام 1937، ولا يظهر في الفيلم أي فستان لكن يمكن تخيل أشكالها من خلال الرسوم.

وقال دانييل روزبيري في بيان "قلبت الجائحة كل شيء والآن بدلا من فريق ينفذ هذه المجموعة، استخدمت خيالي فقط، وبدلا من ساحة فاندوم في باريس صممت ورسمت على مقعد في متنزه".

"كيمياء" السينما والأزياء الراقية

وترتقي دار "ديور" التي يعرض فيلمها بعد الظهر بهذا الحدث إلى مستوى أعلى، فستكشف عن مجموعتها للأزياء الراقية مع إخراج حالم لماتيو غارونه مخرج فيلمي "دوغمان" و"غومورا" اللذين نالا مكافآت في مهرجان كان للسينما.

وأوضحت مصممة الأزياء النسائية في الدار ماريا غراتزيا كيوري "عملية ابتكار هذه المجموعة كانت معقدة، عندما باشرنا بها كان واضحا أن العرض الحقيقي لن يحصل، أحتجنا إلى مشروع مكثف أكثر وابتكاري جدا".

وستكشف كل دار أزياء مدرجة في الروزنامة الرسمية لاتحاد الأزياء الراقية والموضة، مجموعتها من خلال أفلام تبث في الوقت المحدد لها على منصات مكرسة لهذا الغرض.

وهذه الطريقة قد تكون غير مسبوقة في مجال الموضة إلا أنها تسمح بالوصول إلى جمهور أوسع فيما وتيرة أسبوع الموضة ستكون مكثفة أكثر من أي وقت مضى مع 14 عرضا أحيانا في اليوم، وهذا أسلوب جديد على مصممي الأزياء الذين تأثروا بوضوح بالتغييرات الناجمة عن وباء كوفيد-19 وحرموا من منصات العرض.

وبادرت دار "إيرميس" الأحد إلى ذلك من خلال تقديم مجموعة الرجال في أداء فني صور بالوقت الحقيقي ونفذه المخرج المسرحي سيريل تيسته في مشاغل الدار في بانتان قرب باريس.

كواليس الفخامة

وقال الإيطالي ماوريتزيو غالانتي إن تقديم العروض عبر الانترنت كألانتقال من المسرح إلى السينما، وأوضح المصمم الذي تعرض مجموعته الاثنين أيضا أن ذلك "يوفر فرصة لتمرير رسائل إلى جمهور سيكون مركزا على المشاهد بدلا من النظر إلى من يجلس في الصف الأمامي" المخصص للمشاهير وهو جزء أساسي عادة لكل عرض أزياء كبير على ما يوضح المصمم.

وقال جوليان فورنييه من جهته أنه اختار ابراز الجانب الحرفي والمتطلب لهذا العمل، من الرسوم التحضيرية إلى تفصيل الملابس بقماش أبيض على عارضة لتشذيبها وصولا إلى تنفيذها.