«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 10:30 صباحا
صورة ملتقطة في 30 يونيو 2020 تظهر تطبيق وستمايتس لتسليم الطعام على شاشة هاتف ذكي في لوس انلجيس (أ ف ب)

اشترت «أوبر»، التي تعاني مشاكل اقتصادية في مجال النقل، شركة تسليم الطعام الناشئة «بوستمايتس» بسعر 2,65 مليار دولار لاستكمال خدمتها «أوبر إيتس».

وأسست «بوستمايتس» قبل تسع سنوات، وصمدت في وجه منافسين عدة في قطاع يشهد نموا كبيرا ومنافسة شرسة، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

ومع الدمج بين منصتي «بوستمايتس» و«أوبر إيتس»، سيستفيد المستهلكون من خيار أوسع على صعيد المطاعم والمتاجر وسيتمتع االعاملون في تسليم البضائع بفرص أكبر على ما أكدت «أوبر» في بيان.

وتكبدت «أوبر» بحسب نتائجها الأخيرة خسارة قدرها 2,9 مليار دور في الربع الأول من السنة وصرفت نحو ربع اجرائها في مايو.

إلا أن خدمتها «أوبر إيتس» لتسليم الطعام استفادت من إجراءات التباعد الجسدي والحجر، مع ارتفاع عائداتها بنسبة 53 % لتصل إلى 819 مليون دولار. وتنوي «أوبر» الاستمرار في جعل «بوستاميتس» تعمل بشكل مستقل.

وتعتبر نشاطات الشركتين متكاملة مع مناطق جغرافية وزبائن مختلفين، على ما أكدت «أوبر» التي شددت أيضا على روابط «بوستمايتس» المتينة مع المطاعم الصغيرة والمتوسطة، بعدما أبرمت اتفاقات مع 600 ألف مؤسسة في الولايات المتحدة.

وتحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر من السلطات، ولا سيما الهيئة الناظمة للمنافسة وتأمل الشركتان بإنجازها في الربع الأول من 2021.

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