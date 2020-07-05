هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 01:08 مساء
شانكار كورهادي يضع كمامة ذهبية في مدينة بونا الهندية (أ ف ب)

يضع رجل هندي كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة تقرب من أربعة آلاف دولار للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.

وأشار رجل الأعمال شانكار كورهادي، من مدينة بونا في غرب الهند، إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غرامًا) واستغرق إنجازها ثمانية أيام، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال شانكار: «إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس»، وأضاف: «لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيًا للوقاية من فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى».

وأشار رجل الأعمال، البالغ 49 عامًا، إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغرامًا لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

وأوضح كورهادي، الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرًا عن رجل يضع كمامة من الفضة، وتابع: «الناس يستوقفونني لالتقاط صور سيلفي معي، هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق».

وفرضت الهند على سكانها وضع الكمامة في الأماكن العامة؛ سعيًا لاحتواء تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي أصاب نحو 650 ألف شخص في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تنهي تجارب دواءين لعدم فاعليتهما ضد «كورونا»