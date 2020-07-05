هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»

شانكار كورهادي يضع كمامة ذهبية في مدينة بونا الهندية (أ ف ب)

يضع رجل هندي كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة تقرب من أربعة آلاف دولار للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.

وأشار رجل الأعمال شانكار كورهادي، من مدينة بونا في غرب الهند، إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غرامًا) واستغرق إنجازها ثمانية أيام، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال شانكار: «إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس»، وأضاف: «لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيًا للوقاية من فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى».

وأشار رجل الأعمال، البالغ 49 عامًا، إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغرامًا لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

وأوضح كورهادي، الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرًا عن رجل يضع كمامة من الفضة، وتابع: «الناس يستوقفونني لالتقاط صور سيلفي معي، هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق».

وفرضت الهند على سكانها وضع الكمامة في الأماكن العامة؛ سعيًا لاحتواء تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي أصاب نحو 650 ألف شخص في البلاد.