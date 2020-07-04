الاعتداء على «الحورية الصغيرة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 01:15 مساء
شرطيان أمام تمثال الحورية الصغيرة في كوبنهاغن بعد تخريب طاوله في 3 يوليو 2020 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الدنماركية تعرض تمثال الحورية الصغيرة، في كوبنهاغن، إلى «عمل تخريبي» تمثل بكتابة شعار معاد للعنصرية على قاعدته.

وذكرت الشرطة أن «الحورية الصغيرة تعرضت لعمل تخريبي عند التاسعة من صباح اليوم (الجمعة). كتب شخص مجهول عبارة سمكة عنصرية (باللغة الإنجليزية على قاعدة التمثال)، وفتحنا تحقيقا» بالحادثة.

وأشارت آنه غروم-شفنسن، المتخصصة في أعمال مؤلف قصة هذه الشخصية هانس كريستيان أندرسن، ردا على سؤال لقناة «تي في 2» العامة إلى أن قصة الحورية الصغيرة لا تنطوي على أي مضامين عنصرية.

وفي حمأة التظاهرات المناهضة للعنصرية حول العالم إثر مقتل الأميركي جورج فلويد في مايو الفائت، باتت المعالم والتماثيل المرتبطة بالتاريخ الاستعماري لدول كثيرة في العالم محور جدل كبير.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت تماثيل عدة لأعمال تخريبية في الدنمارك، خصوصا تمثال المرسل الدنماركي في غرينلاند هانس إغد، الذي شارك في استيطان هذه الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية في القرن الثامن عشر، وأيضا تماثيل أخرى بينها ما يعود للمهاتما غاندي والملك الدنماركي كريستيان الرابع.

وتعرض تمثال الحورية الصغيرة لعمليات تخريب في السابق، بما يشمل خصوصا عمليتي سرقة للرأس «في 1964 و1998»، فضلا عن اقتطاع إحدى ذراعيها سنة 1984.

وفي يناير، كتبت عبارة «هونغ كونغ حرة» على القاعدة الصخرية للتمثال، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 2019 ضد الحكم المركزي في بكين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول إقليمية