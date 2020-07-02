ضبط 7.5 طن من الكوكايين قبالة بنما

مجموعة تعمل في حقل مزروع بنبات الكوكا في البيرو، 14 يونيو 2012 (أ ف ب)

ضبطت السلطات الكولومبية والأميركية أكثر من 7.5 طن من الكوكايين قرب المياه الإقليمية البنمية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «خلال عملية للشرطة الوطنية والبحرية الكولومبية بالتعاون مع سلطات الولايات المتحدة، ضبطت أكثر من 7.5 طن من كلورهايدرايت الكوكايين في مركب يرفع العلم الكولومبي قرب بنما»، وفق «فرانس برس».

وكانت المخدرات ممزوجة بمواد بناء ومنقولة في سفينة أبحرت من مرفأ كارتاخينا على ساحل كولومبيا المطل على البحر الكاريبي، باتجاه مرفأ كولون البنمي.

وتعود ملكية الحمولة التي ضبطت في المياه الدولية إلى عصابة «كلان ديل غولفو» الإجرامية الرئيسية في كولومبيا ومؤلفة من أعضاء سابقين في ميليشيات اليمين المتطرف سرحوا العام 2006، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

وقدرت قيمة الكوكايين بنحو 286 مليون دولار وكانت موجهة إلى السوق العالمية عبر تواصل عصابة «كلان ديل غولفو» مع عصابات اتجار بالمخدرات في أميركا الوسطى وأوروبا.

وكولومبيا هي المنتج الرئيسي للكوكايين في العالم ولأوراق الكوكا المادة الرئيسية في هذه المخدرات على ما تظهر أرقام الأمم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة المستهلك الرئيسي للكوكايين في العالم.