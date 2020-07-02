ضبط 7.5 طن من الكوكايين قبالة بنما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 02:05 مساء
مجموعة تعمل في حقل مزروع بنبات الكوكا في البيرو، 14 يونيو 2012 (أ ف ب)

ضبطت السلطات الكولومبية والأميركية أكثر من 7.5 طن من الكوكايين قرب المياه الإقليمية البنمية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «خلال عملية للشرطة الوطنية والبحرية الكولومبية بالتعاون مع سلطات الولايات المتحدة، ضبطت أكثر من 7.5 طن من كلورهايدرايت الكوكايين في مركب يرفع العلم الكولومبي قرب بنما»، وفق «فرانس برس».

وكانت المخدرات ممزوجة بمواد بناء ومنقولة في سفينة أبحرت من مرفأ كارتاخينا على ساحل كولومبيا المطل على البحر الكاريبي، باتجاه مرفأ كولون البنمي.

وتعود ملكية الحمولة التي ضبطت في المياه الدولية إلى عصابة «كلان ديل غولفو» الإجرامية الرئيسية في كولومبيا ومؤلفة من أعضاء سابقين في ميليشيات اليمين المتطرف سرحوا العام 2006، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

وقدرت قيمة الكوكايين بنحو 286 مليون دولار وكانت موجهة إلى السوق العالمية عبر تواصل عصابة «كلان ديل غولفو» مع عصابات اتجار بالمخدرات في أميركا الوسطى وأوروبا.

وكولومبيا هي المنتج الرئيسي للكوكايين في العالم ولأوراق الكوكا المادة الرئيسية في هذه المخدرات على ما تظهر أرقام الأمم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة المستهلك الرئيسي للكوكايين في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة