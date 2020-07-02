«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية

«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية (أرشيفية:انترنت)

أزالت شركة «تويتر» صورة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصتها للتواصل الاجتماعي، بعد أن تلقت شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية من جريدة «نيويورك تايمز».

ونشر ترامب التغريدة يوم 30 يونيو وكتب فيها: «في الواقع هم لا يلاحقونني بل يلاحقونك أنت، أنا فقط أقف في طريقهم»، واستخدم صورة له في الخلفية، وصورة الخلفية كان قد التقطها مصور «نيويورك تايمز» لتنشر مع تحقيق في سبتمبر 2015 عن ترامب مرشح الرئاسة في ذلك الوقت، وفقا لوكالة «رويترز».

وتعرض «تويتر» الآن في مكان الصورة التي أزالتها رسالة تقول: «هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية»، وهذه هي أحدث خطوة تتخذها «تويتر» لإزالة تغريدات لترامب بسبب ما تقول الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو لأنها تمثل انتهاكا لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف أو لأسباب أخرى.

وبدأت «تويتر» التحرك ضد تغريدات ترامب في مايو، وتصادمت معه مرارا منذ ذلك الحين، وهدد الرئيس بتغيير القوانين المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفت «تويتر» إحدى تغريداته عن التصويت بالبريد بأنها غير دقيقة، وحجبت تغريدة عن النهب قالت إنها تحرض على العنف.

وأزالت منصات «تويتر وفيسبوك وإنستغرام» كذلك مقطع فيديو نشره ترامب في إطار حملة لتكريم جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي الذي توفي في منيابوليس أثناء احتجاز الشرطة له، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

