منافسة «ستارباكس» الصينية تنسحب من بورصة نيويورك

فنجان قهوة من ماركة لاركين كوفيه الصينية في بكين، يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت شركة "لاكين كوفيه" الصينية التي تطرح نفسها منافسة لشركة "ستارباكس" الأميركية العملاقة انسحابها من بورصة نيويورك، حيث أسهمها مدرجة بعد قضية احتيال مدوية.

وكشفت المجموعة مطلع أبريل أن أحد المسؤولين فيها متهم بتزوير رقم المبيعات في العام 2019 بحوالى 2,2 مليار يوان (290 مليون يورو)، وفق "فرانس برس".

وكان للكشف عن هذه القضية وقع مدوٍ إذ تراجعت أسهم الشركة المطروحة في بورصة ناسداك في نيويورك، بأكثر من 70%. وعلق التداول بها لأسابيع عدة.

وجاء في بيان للمجموعة "اعتبارا من 29 يونيو ستعلق لاكين كوفيه نشاطاتها في بورصة ناسداك وستطلب سحب طرح أسهمها".

وكانت بورصة ناسداك طلبت في منتصف مايو من لاكين كوفيه الانسحاب بسبب "مخاوف على المصلحة العامة ناجمة عن تعاملات مزيفة كشفتها الشركة".

إلا أن الشركة الصينية كانت تنوي حتى الآن استئناف هذا القرار.

وأضاف البيان أن لاكين كوفيه "تقدم مرة جديدة اعتذاراتها للعواقب المؤسفة للحادث" في إشارة إلى الفضيحة.

وأسست الشركة قبل ثلاث سنوات في العام 2017 وعرفت نموا سريعا بفضل الدعم المالي من مستثمرين أجانب.

ودخلت الماركة سريعا بورصة ناسداك في مايو 2019.

ولدى الشركة في الصين أكثر من 4500 نقطة بيع في مقابل 4200 لستارباكس منافستها المباشرة التي لها وجود في هذا البلد منذ العام 1999.