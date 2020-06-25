رئيس وزراء كندا يخرج مع ابنه لتناول البوظة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 04:07 مساء
جاستين ترودو يتحدث في مؤتمر صحفي في أوتاوا، مارس 2020 (أ ف ب)

ذهب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو برفقة ابنه لتناول البوظة، الأربعاء، في أول نزهة عائلية له منذ أن بدأت كندا تخفيف إجراءات العزل تزامنا أيضا مع يوم القديس جان بابتيست في مقاطعة كيبيك.

واستقبل رئيس الوزراء وابنه هادريان البالغ من العمر ست سنوات بهتافات في متجر شوكولا فافوري في غاتينو في كيبيك، وفق «فرانس برس».

ووفقا لوسائل الإعلام، قال ترودو إن المتجر لجأ إلى إعانة فدرالية وقرض تجاري للتمكن من اجتياز مرحلة الإغلاق التي فرضت لمكافحة وباء «كوفيد-19».

وحصل هادريان على بوظة بطعم الفانيلا مع حبة من البسكويت، بينما اشترى والده بوظة بطعم الفانيلا والشوكولا.

ثم توجه الأب وابنه إلى الفناء حيث نزعا الكمامات ليتناولا البوظة.

وأعلنت مقاطعات كندا وأقاليمها حالات الطوارئ في منتصف مارس وأغلقت المدارس والأعمال غير الضرورية لكبح تفشي الوباء.

وبعد تراجع الإصابات الجديدة على أساس يومي، رفعت معظم القيود الأسبوع الماضي.

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