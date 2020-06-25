ديزني لاند في كاليفورنيا يؤجل إعادة فتح أبوابه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 12:42 مساء
أحد الموظفين وراء بوابة متنزه "ديزني لاند" في كاليفورنيا (أ ف ب)

أجّل متنزه ديزني لاند في كاليفورنيا، الأربعاء، إعادة فتح أبوابه المخطط لها مع تزايد عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في الولاية الأميركية.

وكان المتنزه الواقع بالقرب من لوس أنجليس ويشمل ديزني لاند وديزني كاليفورنيا أدفنتشر، قد خطط لاستقبال الزوار مجددا في 17 يوليو في انتظار موافقة الحكومة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال ديزني في بيان إن المسؤولين في كاليفورنيا لن يصدروا إرشادات إعادة الفتح قبل الرابع من يوليو، ما يجعل الحدائق الترفيهية غير جاهزة لإعادة التشغيل كما هو مقترح، وأوضح البيان: «بالنظر إلى الوقت المطلوب لإعادة فريق العمل إلى المكان واستئناف أعمالنا، ليس أمامنا خيار سوى تأجيل إعادة فتح المتنزهات الترفيهية وفنادقها إلى أن نحصل على موافقة من المسؤولين الحكوميين» من دون الإعلان عن موعد جديد للافتتاح.

وديزني لاند هو ثاني أكبر مدينة ملاه في العالم وهو يجذب عشرات الآلاف من الزوار يوميا، لكنه أغلق في منتصف مارس بسبب فيروس «كورونا»، وشهدت كاليفورنيا الولاية الأكثر اكتظاظا في البلاد، رقما قياسيا يوميا وصل إلى 7149 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19» الثلاثاء، متجاوزة عتبة 190 ألفا.

واستأنفت متنزهات ديزني لاند في شنغهاي وهونغ كونغ نشاطاتها. ومن المقرر إعادة فتح ديزني لاند في طوكيو في 1 يوليو بالتزامن مع متنزهي باريس وأورلاندو، كما أن ديزني لاند في فلوريدا يخطط لفتح أبوابه مجددا في منتصف يوليو.

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