إعادة فتح برج إيفل الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 10:57 صباحا
امرأة ترتدي قناعاً واقياً أمام برج إيفل في باريس (أ ف ب)

سيعيد برج إيفل الذي يرتفع 324 مترا في العاصمة الفرنسية، الخميس، فتح أبوابه للجمهور على أمل جذب سكان منطقة باريس، إن لم يكن السياح الأجانب الذين ما زال وجودهم نادرا.

وأغلق هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع سبعة ملايين زائر سنويا وفقا لمديريه، في 13 مارس بسبب وباء «كوفيد-19»، حتى قبل فرض تدابير الإغلاق في فرنسا في 17 من الشهر نفسه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن برج إيفل لم يتخل خلال تلك الأشهر الثلاثة عن إضاءاته الليلية التي تتم من خلال 336 جهاز عرض، بالإضافة إلى 20 ألف مصباح موزع على الهيكل لجعل المبنى يتألق خمس دقائق في بداية كل ليلة.

في البداية، سيكون من الممكن فقط الصعود إلى الطابق الثاني عبر السلالم، وفي يوليو، إذا سمح الوضع الصحي بذلك، يمكن إعادة فتح المصاعد إلى الطابق الثاني.

وستتم إعادة افتتاحه مع الحرص على سلامة الزوار، فقد وضعت إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار، مع فرض وضع الكمامات، إضافة إلى الحد من عدد الزوار والحفاظ على المسافة الجسدية.

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