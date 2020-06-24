اتهام ممثل أفلام إباحية باغتصاب 3 نساء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 10:48 صباحا
رون جيريمي في محكمة في لوس انجليس في 23 يونيو 2020 (أ ف ب)

أعلنت أجهزة المدعية العامة في لوس انجليس، الثلاثاء، توجيه الاتهام رسميا إلى رون جيريمي (67 عاما) الممثل الأميركي، المعروف في مجال الأفلام الإباحية، باغتصاب ثلاث نساء والاعتداء الجنسي على رابعة.

وشارك رون جيريمي في أكثر من ألفي فيلم إباحي، منذ نهاية السبعينات، لكنه يواجه منذ فترة طويلة اتهامات في هذه الأوساط، واستبعد من الكثير من النشاطات في السنوات الأخيرة، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن أجهزة المدعية العامة في لوس أنجليس، أن تهمة ارتكاب أربعة اعتداءات منفصلة بين العامين 2014 و2019، وجهت رسميا إلى الممثل.

وارتكبت عملية اغتصاب العام 2014 في منزله في لوس انجليس، والاعتداءات الثلاثة الباقية في حانة في هوليوود بين العامين 2017 و2019.

ويراوح عمر مقدمات الشكاوى بين 25 و46 عاما. واختارت أجهزة المدعية العامة جاكي لايسي عدم كشف هوياتهن. وتخلت هذه الأجهزة عن ملاحقة رون جيريمي في قضية خامسة، تعود للعام 2016 لعدم توافر عناصر كافية.

وقال محامي رون جيريمي إن هذه الاتهامات شكلت «مفاجأة» ونفاها بالكامل. وأوضح المحامي ستيوارت غولدفارب «هو ليس بمغتصب. رون وعلى مر السنين وبسبب ما يقوم به كان شريكا لأكثر من أربعة آلاف امرأة (..) النساء يرتمين في أحضانه».

وفي حال إدانته بهذه التهم، يواجه رون جيريمي، الذي مثل أمام المحكمة الثلاثاء، احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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