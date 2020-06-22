أرجنتيني يعبر المحيط الأطلسي في مركب لرؤية والديه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 01:23 مساء
خوان مانويل باييستيرو (يمين) مع والده كارلوس في مار ديل بلاتا في الأرجنتين (أ ف ب)

عبر البحار الأرجنتيني خوان مانويل باييستيرو عن فرحته بعدما نجح في عبور المحيط الأطلسي في مركب صغير بمفرده، لرؤية والديه المسنين إثر عجزه عن استقلال طائرة من البرتغال إلى دياره بسبب جائحة كوفيد-19.

وأمضى الرجل البالغ 47 عاما 85 يوما منهكا على مركبه الصغير البالغ طوله تسعة أمتار، وخضع لدى وصوله لفحص كوفيد-19 وأتت نتيجته سلبية فتمكن من النزول إلى اليابسة لرؤية والدته نيلدا البالغة 82 عاما ووالده كارلوس ابن التسعين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح «حققت ما كنت أجهد في سبيله في الأشهر الثلاثة الأخيرة، اضطررت لذلك لأكون مع عائلتي»، وكان يأمل بالوصول إلى الأرجنتين في 15 مايو تزامنا مع بلوغ والده التسعين، لكنه عجز عن ذلك، إلا أنه تمكن من الاحتفال بعيد الأب مع عائلته.

وخطط باييستيرو الذي يعمل في إسبانيا لرحلته الطموحة بمفرده بعدما ألغيت الرحلات الجوية إلى الأرجنتين بسبب الجائحة، وخلال رحلته الطويلة علم أن الناس يموتون يوميا بالآلاف في حين كنت في وسط الطبيعة، كنت أرى الحيتان والدلافين فيما البشرية تمر بهذه المحنة، وانقطعت أخباره عن العائلة مدة 54 يوما.

وقال والده كارلوس مبتسما «لكننا كنا ندرك أنه سيأتي، لم تساورنا الشكوك بأنه سيصل إلى مار ديل بلاتا ليكون مع الأهل»، وقطع باييستيرو مسافة 12 ألف كيلومتر خلال مغامرته وكانت أول محطة له في فيتوريا في البرازيل والأخيرة قبل وصوله إلى الأرجنتين في لا بالوما في أورغواي.

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