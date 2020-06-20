الأكاديمية الليبية بنغازي تقرر استئناف الدراسة عبر الإنترنت

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 20 يونيو 2020, 10:55 صباحا

أعلنت الأكاديمية الليبية بنغازي استئناف الدراسة للفصل القادم، خريف «2020 - 2021»، باستخدام تطبيقات التواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

وطالبت إدارة الأكاديمية طلابها بالاستعداد لتلقي الدروس والمحاضرات عبر تطبيقات «Google Meet»، و«Zoom»، وموقع «YouTube».

ولفتت إدارة الأكاديمية إلى أن الطلبة الذين لا تتوافر لديهم إمكانية التواصل عبر شبكة الإنترنت وهذه التطبيقات، فإنها قررت الموافقة على إيقاف قيدهم على أن لا يحتسب هذا الإيقاف من ضمن الفترة الكلية لدراستهم، ولحين استئناف الدراسة بمقر الأكاديمية الليبية بنغازي بالمقر الرئيسي بمنطقة الصابري.

وأشارت الأكاديمية إلى أن تحديد موعد بداية الفصل الدراسي القادم ونهايته وعملية تسجيل المواد وشروط الالتحاق للدراسة عن بُعد سوف تحدد لاحقا، وللاستفسار على الطالب أن يكتب اسمه ورقمه الدراسي والتخصص واستفساره، ويبعث به إلى البريد الإلكتروني «lab.info@lab.edu.ly».

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