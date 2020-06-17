شرطة فيينا تغرّم رجلا لإطلاقه ريحا بصوت مرتفع

عناصر من الشرطة النمسوية في فيينا، 30 مايو 2020 (أ ف ب)

غرّمت الشرطة النمساوية رجلا 500 يورو لإطلاقه ريحا بصوت مرتفع بعدما أوقفه شرطيون في وقت سابق من هذا الشهر للتحقق من هويته.

ودافعت الشرطة عن قرارها فرض الغرامة قائلة إنه تعمّد إطلاق الريح بعدما رفع مؤخرته عن المقعد حيث كان يجلس، وفق «فرانس برس».

واشتكى المتهم مما وصفه بالغرامة غير المبررة عندما قدم نسخته من الرواية التي حصلت في 5 يونيو لموقع «أو 24» الإخباري.

وردا على تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي التي أعقبت ذلك، بررت الشرطة في العاصمة النمسوية رد فعلها على «تويتر».

وقالت «بالطبع لا تفرض غرامة على أي شخص يطلق ريحا عن غير قصد».

لكن في هذه الحالة، قالت الشرطة إن الشاب بدا «استفزازيا وغير متعاون» عموما.

ثم «رفع نفسه قليلا عن المقعد ونظر إلى الشرطيين، وبطريقة مدروسة تماما، أصدر ريحا هائلة قربهم».