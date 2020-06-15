ديزني لاند هونغ كونغ يعيد فتح أبوابه الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 12:07 مساء
زوار يضعون أقنعة مع إعادة فتح متنزه ديزني لاند في شانغهاي (أ ف ب)

يعيد متنزه "ديزني لاند" في هونغ كونغ فتح أبوابه الخميس بعد إغلاق دام حوالى خمسة أشهر في هذه المدينة التي نجحت في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتنزه في بيان الإثنين أن على الزوار التوقيع على تصريح صحي والخضوع لقياس منتظم للحرارة ووضع الكمامات طوال الوقت إلا عند تناول الطعام، وفقا لوكالة فرانس برس.

وهو ثاني متنزه تابع لمجموعة "ديزني" في العالم يعاود خدماته خلال الجائحة بعدما استؤنف النشاط في شنغهاي الشهر الماضي، ولا يزال المتنزهان في طوكيو وباريس مغلقين في حين ينوي متنزه "ديزني" الرئيسي في كاليفورنيا إعادة فتح أبوابه في يوليو.

وكانت هونغ كونغ من أولى مناطق العالم التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد ظهوره في وسط الصين وتحوله إلى جائحة عالمية، إلا أن هذا المركز المالي الكبير تمكن بشكل واسع من لجم انتشار عدوى الفيروس مع تسجيل 1100 إصابة وأربع وفيات فقط.

ويخضع كل الركاب الآتين من الخارج في المطار لفحوصات وتضعهم السلطات في الحجر الصحي في حال تبينت إصابتهم، يضاف إلى حجر منزلي من أسبوعين يفرض على كل الوافدين.

وتمنع سلطات هونغ كونغ راهنا التجمعات التي تزيد عن ثمانية أشخاص، ويفترض أن تدرس تمديد هذا القرار من عدمه الخميس مع إعادة فتح المتنزه.

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