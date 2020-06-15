مدرسة بحرينية تحتفل بتخرج طلابها فوق حلبة «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 11:04 صباحا
طالبة بحرينية في حفل تخرج جنوب المنامة في 11 يونيو 2020 (أ ف ب)

أقامت مدرسة بحرينية حفلها السنوي فوق حلبة لسباق فورمولا واحد، اكتظّت بالسيارات التي جلس فيها الطلاب وأهاليهم، خوفا من فيروس كورونا المستجد.

واصطفت السيارات، مساء الأربعاء، جنبا إلى جنب في مقابل المنصة الرئيسية في حلبة البحرين الدولية جنوب المنامة حيث تقام جائزة البحرين الكبرى، حسب «فرانس برس».

وخرج طلاب مدرسة «بيان» الواحد تلو الآخر من سيارات عائلاتهم لتسلّم الشهادات لدى المناداة بأسمائهم وقد وضعوا كمامات على وجوههم، على وقع هتافات تشجيعية. واجتاز الطلاب بوابة تعقيم قبل صعودهم إلى المنصة.

وحمل بعض أفراد العائلات علم الدولة الخليجية ولوّحوا به من نوافذ السيارات، فيما وضع آخرون لافتات فوق سياراتهم يهنئون فيها أبناءهم بنيلهم شهادة الثانوية العامة. وفي ختام الحفل، أُطلقت في سماء منطقة الصخير الألعاب النارية وطيور الحمام.

وقالت المدرسة في بيان إن الحفل عبارة عن «مهرجان للوفاء والعطاء والتعامل الأمثل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم». وسجّلت البحرين 16200 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 30 حالة وفاة.

وتسبّبت المخاوف من انتشار الفيروس بإغلاق المدارس والجامعات لأسابيع، كما أدّت إلى وضع قيود على الحركة في المملكة الخليجية الصغيرة، وتأجيل عدد من الفعاليات أبرزها سباق جائزة البحرين في فورمولا واحد.

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