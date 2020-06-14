ارتفاع عدد المشردين في لوس أنجليس

مشرد في متنزه بلوس أنجليس، 21 مايو 2020 (أ ف ب)

زاد عدد المشردين بشكل كبير في غضون سنة في منطقة لوس أنجليس في كاليفورنيا، بحسب ما جاء في تعداد جديد أجري قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأحصت الوكالة المحلية لمساعدة المشردين «لاسا» 66433 مشردا، أي بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالسنة السابقة، وفق «فرانس برس».

ورغم ملايين الدولارات من الأموال العامة المستثمرة في محاولة لحل المشكلة، تعد كاليفورنيا وهي إحدى أغنى ولايات البلاد، أكبر عدد من المشردين مع نحو 150 ألفا.

وبرزت المشكلة بشكل أوضح في الفترة الأخيرة مع الوباء الذي عزل الناس في منازلهم فيما بقي المشردون على الأرصفة.

وقال رئيس بلدية لوس أنجليس إريك غراسيتي إن الأرقام الجديدة تعكس تفاقما للأزمة رغم جهود البلدية لإيجاد مساكن جديدة للناس بوتيرة غير مسبوقة.

ودعت مديرة وكالة «لاسا» هايدي مارستون إلى معالجة بالعمق للأزمة التي تطال خصوصا الأقليات السوداء المهملة منذ فترة طويلة جدا.

وعزت «لاسا» الزيادة في عدد المشردين في لوس أنجليس، خصوصا إلى النقص في المساكن الزهيدة الكلفة في مدينة تسجل فيها إيجارات مرتفعة جدا.