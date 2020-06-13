رجل يسمم مشردين لتصوير ردة فعلهم

مشرد قرب نهر لوس أنجليس في 22 مايو 2020 (أ ف ب)

قدم رجل طعاما يحوي مادة تستخدم خصوصا في عبوات الرذاذ للدفاع الذاتي، إلى مشردين وقام بتصوير ردة فعلهم بعدما تسمموا.

وأوضحت أجهزة المدعي العام في منطقة أورانج في بيان، أن الضحايا سمموا جميعا في مدينة هاتنيغتون بيتش في جنوب لوس أنجليس، وعانوا من أعراض مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية وأوجاع كبيرة في البطن، وفق «فرانس برس».

وقال المصدر نفسه إن عدة مشردين تعرضوا للتسميم أدخلوا المستشفى، بعدما تناولوا مأكولات تحوي نوعا من الفلفل «بكميات أقوى بمرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة».

واتهم المشتبه فيه وليام روبتر كايبل «38 عاما» بأنه تعمد تسميم هؤلاء لتصوير معاناتهم. وكان أقنع عدة ضحايا بتناول الطعام مقترحا عليهم البيرة في المقابل.

وقال المدعي العام تود سبيتزر: «استهدف هؤلاء الناس لأنهم في وضع ضعف. تم استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه» داعيا الجمهور إلى إبلاغ السلطات بضحايا ومشتبه فيهم آخرين محتملين.