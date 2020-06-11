«تويتر» و«سكوير» تقران 19 يونيو عطلة احتفالا بانتهاء العبودية

شعار «تويتر» على شاشة هاتف ذكي، 4 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن جاك دورسي، الثلاثاء، أن الشركتين اللتين يرأسهما، «تويتر» و«سكوير»، ستجعلان يوم 19 يونيو عطلة للموظفين فيهما، احتفالا بنهاية العبودية في الولايات المتحدة.

وتصادف العطلة التي سميت «جون تينث» في 19 يونيو، يوم وصلت قوات الاتحاد إلى تكساس في 1865، مع رسالة مفادها أن الحرب الأهلية انتهت والعبودية انتهت، وفقا لموقع «جون تينث» الذي استند إليه دورسي وفق «فرانس برس».

وكان الرئيس أبراهام لنكولن أصدر إعلان التحرير هذا قبل أكثر من عامين، وقد دخل حيز التنفيذ في بداية العام 1863.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن وصول قوات الاتحاد إلى تكساس وفر القوة اللازمة للتغلب على المقاومة هناك لتحرير العبيد.

وقال دورسي في تغريدة عبر «تويتر» إن «تويتر وسكوير ستجعلان 19 يونيو عطلة للموظفين في الولايات المتحدة». وأضاف أنه «يوم للاحتفال والتعليم والتواصل».

وأوضح في تغريدة أخرى أن «تويتر» و«سكوير» ستعملان على جعل يوم العطلة هذا مطبقا في الدول الأخرى التي تملك فيها مقرات.