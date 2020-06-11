«ديزني لاند» في كاليفورنيا قد يفتح أبوابه مجددا 17 يوليو

أحد الموظفين وراء بوابة متنزه "ديزني لاند" في كاليفورنيا (أ ف ب)

أعلن متنزه «ديزني لاند» خططا لإعادة فتح أبوابه في كاليفورنيا في منتصف يوليو لكن بقدرة استيعابية «مخفضة».

ووفقا للخطط التي تحتاج إلى موافقة من السلطات، قد يصبح المتنزه الواقع قرب لوس أنجليس جاهزا لاستقبال زواره مجددا بدءا من 17 يوليو، بعد أربعة أشهر من الإغلاق التام الذي فرضه وباء «كوفيد-19»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

و«ديزني لاند» في كاليفورنيا هو ثاني متنزه ترفيهي في العالم من حيث عدد الزوار بعد «ديزني وورلد» في أورلاندو في فلوريدا، وعادة ما يجذب ملايين السياح كل عام.

وحصل متنزه «ديزني وورلد» على موافقة السلطات ومن المفترض إعادة فتح أبوابه قبل أيام من «ديزني لاند» كاليفورنيا، واستؤنفت النشاطات في «ديزني لاند» في شنغهاي.

وتعتبر هذه المتنزهات مصدرا مهما للإيرادات لمجموعة ديزني» الأولى في عالم في مجال الترفيه، ففي الشهر الماضي، أشارت «ديزني» إلى أن إيراداتها الفصلية في هذا القطاع انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بالربع نفسه من العام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وعند إعادة افتتاح المتنزه في كاليفورنيا، سيطلب من الزوار الحجز المسبق واحترام مسافة فاصلة بينهم.