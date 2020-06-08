طلاب «إعلام مصر الدولية» يطلقون مشروع «النوبه حتة منا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 05:05 مساء
لوجو المشروع (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق طلاب الفرقة الرابعة لكلية الإعلام بجامعة «مصر الدولية» مشروع تخرجهم لهذا العام تحت عنوان «النوبه حتة منا».

المشروع عبارة عن حملة كبيرة وفيلم قصير عن النوبة وجمالها، قام بتنفيذه 8 طلاب قائمين عليه كمشروع تخرجهم وهم فرح هيثم وحبيبة بدوي ولوجين السوهاجي وهايدي إيهاب وفريدة عمرو وياسمين محمد.

جاءت الفكرة للمجموعة بعد معرفتهم بأهمية اللغة النوبية وأن معظم المصريين لا يهتمون بها وأنها لغة فريدة تنطق ولا تكتب وتحمل قصصًا وحكايات ترجع لـ5000 سنة وكان لها دورٌ كبيرٌ في انتصار حرب أكتوبر المجيدة، فكان لابد من معرفة أهميتها لدى المصريين، لأن اللغة جزء كبير من الحضارة، بالإضافة إلى أنه من الواجب التعرف على عادات أهل النوبة وتقاليدهم المميزة وتاريخهم العظيم.

وأشار الطلاب إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو توعية جميع المصريين بالحضارة النوبية الفريدة وتاريخها العظيم ولغتها المميزة وتاريخ اللغة النوبية.

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