نساء شمال سيناء يصنعن كمامات مطرزة على الطريقة البدوية

صورة موزعة من مؤسسة الفيروز تظهر حائكة تعمل على كمامة في مشغل بسيناء، 21 مايو 2020 (أ ف ب)

في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء حيث ينشط تنظيم الدولة الإسلامية، تتحدى نساء الأخطار ويجتمعن لتصنيع كمامات مطرزة على الطريقة البدوية التقليدية لاستخدامها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر رسميا أكثر من 28 ألف إصابة بالفيروس توفي منهم أكثر من ألف شخص، وفق «فرانس برس».

وحتى الآن، يبدو أن الفيروس لم ينتشر في شمال سيناء التي تشهد منذ سنوات مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وقوات الجيش والشرطة.

وتقول أماني غريب، مؤسسة جمعية الفيروز التي تعمل فيها قرابة 550 حائكة في العريش، إن العنف لا ينبغي أن يمنع المجتمع من الحفاظ على تراثه ولا المرأة من أن تمارس عملها.

وتشرح غريب لـ«فرانس برس» في مقابلة عبر الهاتف أن الكمامة مكونة من طبقتين، الأولى الملاصقة للوجه ملساء والثانية مطرزة.

ويحظر على الصحفيين الذهاب إلى شمال سيناء حيث يتواجد الجيش بكثافة وتعاني المنطقة من شبكة اتصالات سيئة للغاية.

وتضع كل الحائكات قفازات وكمامات داخل المشغل.

وتستغرق عملية تصنيع الكمامات يومين في المتوسط وبعد ذلك يتم تعقيمها ونقلها إلى القاهرة حيث يتم بيعها من خلال موقع جوميا، أكبر موقع تجاري على الإنترنت في أفريقيا، مقابل 40 جنيها (2,2 دولار) للواحدة.

تراث حرفي

وتقول نجلاء محمد، وهي ربة منزل في السادسة والثلاثين من عمرها، تعلمت التطريز عندما كنت صغيرة من خلال مشاهدتي لوالدتي. وفي ظل الأوضاع غير المستقرة في شمال سيناء، تستطيع نجلاء اليوم أن تكسب ما يكفي قوتها بفضل هذا العمل.

وتضيف بفخر إننا نحصل على عمولات مقابل الطلبات التي نتلقاها، والكمامات تشكل بالنسبة لنا تحديا جديدا.

ومع الوباء تضاعفت الصعوبات الاقتصادية في سيناء حيث الأوضاع هشة بالأساس.

وتؤكد أماني غريب أن الوقت صعب بالنسبة للنساء، ولكننا نتكيف.

وكانت نجلاء عادة تقوم بتطريز الملابس المختلفة بالترتر وحبات اللؤلؤ الصغيرة. منذ بداية الجائحة، تحيك الكمامات ذات التطريز البدوي التقليدي. ويتميز التطريز بأشكاله الهندسية الملونة على كل إنتاج في سيناء بدءا من الملابس وانتهاء بحقائب السيدات مرورا بأغطية الأسرة والوسائد.

وما زالت هذه الحرفة اليدوية قائمة رغم الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة.

وعلى مدى الأجيال، تناقلت النساء البدويات المصريات فن التطريز بكل أنواعه.