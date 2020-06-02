مدينة يابانية ستمنع استخدام الهواتف خلال المشي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 12:54 مساء
امرأة تستخدم هاتفا ذكيا خلال تنقلها سيرا في طوكيو (أ ف ب)

باتت رؤية مشاة لا يشيحون نظرهم عن هواتفهم الذكية ما يعرضهم لخطر التعثر أو التسبب بحوادث مشهدا اعتياديا في العالم، غير أن مدينة يابانية تأمل الانتهاء من هذا الوضع عبر منع استخدام الهاتف خلال المشي.

فقد أحيل نص في هذا الصدد إلى المجلس البلدي في مدينة ياماتو قرب يوكوهاما في جنوب غرب طوكيو، ومن المتوقع إصدار قرار نهاية يونيو، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأكد العضو في الإدارة المحلية للمدينة ماساكي ياسومي أن هذا التدبير في حال إقراره سيكون أول منع من نوعه في اليابان، وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية في هذه المدينة المكتظة في ضاحية طوكيو ازداد بصورة كبيرة وارتفع معه عدد الحوادث، وهذا ما نريد تفاديه.

ولا تلحظ مسودة القانون أي عقوبات على الأشخاص الذين لا يلتزمون المنع، غير أن السلطات تعوّل أيضا على حملات إعلامية لتوعية السكان على ضرورة احترام هذا الحظر.

وكانت دراسة لشركة «أن تي تي دوكومو» اليابانية للاتصالات في 2014 خلصت إلى أن حقل الرؤية للمشاة الذين ينظرون إلى شاشتهم يتراجع بنسبة 95% مقارنة مع أولئك الذين يتمتعون برؤية عادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير «كورونا» على المسنين المصابين بـ«السكري»