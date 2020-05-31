شفاء إندونيسية في سن المئة من كورونا

كامتيم داخل منزلها مع كنتها في إندونيسيا (أ ف ب)

شفيت إندونيسية في سن المئة من فيروس كورونا المستجد ما يجعلها أكبر شخص سنا يتغلب على مرض كوفيد-19 في هذا البلد.

وعادت كامتيم إلى منزلها هذا الأسبوع بعد شهر في المستشفى في مدينتها سورابايا ثاني كبرى مدن البلاد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأبدى حاكم منطقة شرق جاوة خوفيفا إيندار باراوانسا لدى إعلانه النبأ، أمله أن ترفع قصة هذه المرأة معنويات المسنين الذين يصنفون من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وقال «آمل أن يقدم شفاؤها حافزا للأشخاص المسنين خلال هذا الوباء».

وكانت كامتيم المولودة عام 1920 قد أدخلت المستشفى بعدما ظهرت عليها أعراض متصلة بفيروس كورونا المستجد، قبل ثبوت إصابتها، وعزت كنتها سيتي أمينة شفاء كامتيم إلى «انضباطها ومثابرتها»، وقالت «في كل يوم كنت أسأل الممرضات عنها وكن يقلن لي إنها شديدة القوة والانضباط في علاجها».

وسجلت إندونيسيا رسميا أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و1613 وفا