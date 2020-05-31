أستراليا: أسدان يهاجمان عاملة

الأسد لينسي في قفصه، أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة أن أسدين هاجما عاملة كانت تنظف حظيرتهما في حديقة حيوانات أسترالية، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة في الرأس والرقبة.

ونقلت المرأة (35 عاما) جوا إلى مستشفى بعد تعرضها للهجوم صباح الجمعة، في حديقة حيوانات شولهافن على بعد حوالى 160 كيلومترا جنوب سيدني. وقال المسعفون إن المرأة في حال حرجة لكنها مستقرة.

وأغلقت حديقة الحيوانات الأسترالية هذه في 25 مارس مع فرض قيود على التجمعات العامة بهدف لجم تفشي وباء كوفيد 19.

وقالت محطة «إيه بي سي» إن حديقة الحيوانات كانت مسرحا لهجوم تمساح في العام 2014 عندما جر تمساح يبلغ طوله 3,7 أمتار مربيه إلى مستنقع أمام حوالى 60 متفرجا، لكن الحيوان أطلق سراح الرجل الذي اصيب بجروح طفيفة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث الأخير.