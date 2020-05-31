أستراليا: أسدان يهاجمان عاملة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 10:49 صباحا
الأسد لينسي في قفصه، أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة أن أسدين هاجما عاملة كانت تنظف حظيرتهما في حديقة حيوانات أسترالية، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة في الرأس والرقبة.

ونقلت المرأة (35 عاما) جوا إلى مستشفى بعد تعرضها للهجوم صباح الجمعة، في حديقة حيوانات شولهافن على بعد حوالى 160 كيلومترا جنوب سيدني. وقال المسعفون إن المرأة في حال حرجة لكنها مستقرة.

وأغلقت حديقة الحيوانات الأسترالية هذه في 25 مارس مع فرض قيود على التجمعات العامة بهدف لجم تفشي وباء كوفيد 19.

وقالت محطة «إيه بي سي» إن حديقة الحيوانات كانت مسرحا لهجوم تمساح في العام 2014 عندما جر تمساح يبلغ طوله 3,7 أمتار مربيه إلى مستنقع أمام حوالى 60 متفرجا، لكن الحيوان أطلق سراح الرجل الذي اصيب بجروح طفيفة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث الأخير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «ريمديسيفير» يسرع شفاء مرضى «كوفيد-19»