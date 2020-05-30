وفاة أكبر معمر في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 10:51 صباحا
الياباني شيتيتسو واتانابه عميد سن البشرية في صفوف الذكور في صورة من تصوير مشترك تم الحصول عليها عبر وكالة جيجي برس في 12 فبراير 2020، في جويتسو في اليابان (أ ف ب)

أنهى السرطان حياة البريطاني، بوب ويتون، عميد البشرية وفق موسوعة «غينيس» في بريطانيا عن عمر 112 عاما.

وأوضحت العائلة أن ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنجلترا، توفي «بهدوء»، أثناء نومه في منزله صباح الخميس، حسب «فرانس برس».

وحاز ويتون لقب أكبر رجل في العالم في فبراير، بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي.

وقالت أسرة الراحل في بيان لوكالة «برس أسوسييشن» البريطانية: «بأسف شديد، تعلن عائلة ويتن وفاة حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا (...) كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة واللاهوت والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته. كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة».

ولد ويتون في يوركشير في شمال إنجلترا في 29 مارس 1908 وكان واحدا من سبعة أطفال، ولديه ثلاثة أولاد وعشرة أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

حصل على لقب أكبر رجل في العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت سابق من هذا العام.

ويقول فريدي بلوم وهو من جنوب أفريقيا، إنه احتفل بعيد ميلاده الـ116 هذا الشهر لكن لم يتم التحقق من عمره بعد من لجنة «غينيس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
«بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»