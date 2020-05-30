وفاة أكبر معمر في العالم

الياباني شيتيتسو واتانابه عميد سن البشرية في صفوف الذكور في صورة من تصوير مشترك تم الحصول عليها عبر وكالة جيجي برس في 12 فبراير 2020، في جويتسو في اليابان (أ ف ب)

أنهى السرطان حياة البريطاني، بوب ويتون، عميد البشرية وفق موسوعة «غينيس» في بريطانيا عن عمر 112 عاما.

وأوضحت العائلة أن ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنجلترا، توفي «بهدوء»، أثناء نومه في منزله صباح الخميس، حسب «فرانس برس».

وحاز ويتون لقب أكبر رجل في العالم في فبراير، بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي.

وقالت أسرة الراحل في بيان لوكالة «برس أسوسييشن» البريطانية: «بأسف شديد، تعلن عائلة ويتن وفاة حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا (...) كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة واللاهوت والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته. كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة».

ولد ويتون في يوركشير في شمال إنجلترا في 29 مارس 1908 وكان واحدا من سبعة أطفال، ولديه ثلاثة أولاد وعشرة أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

حصل على لقب أكبر رجل في العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت سابق من هذا العام.

ويقول فريدي بلوم وهو من جنوب أفريقيا، إنه احتفل بعيد ميلاده الـ116 هذا الشهر لكن لم يتم التحقق من عمره بعد من لجنة «غينيس».