إطلاق اسم «كورونا» على زرافة ولدت بحديقة حيوانات في بالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 02:07 مساء
الزرافة "كورونا"إلى جانب والدتها في حظيرتها (أ ف ب)

أطلقت حديقة حيوانات في جزيرة بالي الإندونيسية اسم «كورونا» على زرافة صغيرة ولدت خلال الأزمة الصحية العالمية.

وولدت «كورونا» في التاسع من أبريل لزوج من الزرافات هما «صوفي» و«ماتادي» في حديقة حيوانات «بالي سافاري بارك»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونشرت الحديقة مقطع فيديو يظهر عملية ولادة الزرافة في حظيرة صغيرة، وقال الناطق باسم حديقة الحيوانات أناك أغونغ نغوراه أليت سوجانا: «ولدت خلال تفشي وباء كوفيد-19، لذلك قرر وزير البيئة تسميتها كورونا».

وأضاف: «الزرافة الصغيرة بخير وما زالت ترضع حليب والدتها، سنبقيها تحت المراقبة لثلاثة أشهر»، وأغلقت حديقة حيوانات «بالي سافاري بارك» منذ أواخر مارس كخطوة ضمن جهود مكافحة تفشي الفيروس.

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