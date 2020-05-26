اغتصاب وتعذيب امرأة على يد شرطي أوكراني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 03:16 مساء
عنصران من الشرطة الأوكرانية يغرمان رجلًا لتنقله دون كمامة في كييف، 6 أبريل 2020 (أ ف ب)

حُلَّت وحدة في الشرطة الأوكرانية بأكملها وأوقف شرطيان بعد اغتصاب شابة داخل مركز للشرطة في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

وأفاد مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني أن شرطيًّا مارس «التعذيب» ليل السبت - الأحد في حق شابة في السادسة والعشرين من العمر اُستُدعيت بصفة شاهدة إلى مركز للشرطة في مدينة كاغارليك على بعد نحو ثمانين كيلومترًا إلى الجنوب من كييف، وفق «فرانس برس».

ووضع شرطي قناعًا واقيًا من الغاز على وجه الضحية وقيَّد يديها وأطلق النار بالمسدس فوق رأسها قبل اغتصابها مرات عدة، وفق ما أوضح المكتب في بيانه.

وفي الليلة عينها، تعرض رجل كان موجودًا في المركز للضرب وتلقى تهديدات بالاغتصاب من الشرطيين. وهو يعاني كسورًا في الضلوع والأنف، وفق المصدر عينه.

وأوقفت السلطات عنصرين أمنيين يشتبه في ضلوعهما في هذه الجرائم بعد تسريحهما من الخدمة. كذلك جرى حل الوحدة التي يعملان فيها، وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية في بيان.

وفُتح تحقيق بتهمة «الاغتصاب» و«التعذيب» و«استغلال السلطة» وفق مكتب التحقيقات. ويواجه المشتبه بهم احتمال السجن حتى عشر سنوات.

وعلق النائب الأوكراني المؤيد للغرب أندري أوسادتشوك عبر «فيسبوك» قائلاً: «هذه القصة أسوأ من الجحيم»، داعيًا وزير الداخلية أرسيني أفاكوف إلى التحرك لمعاقبة المرتكبين.

ووقعت هذه الحادثة في وقت يواجه إصلاح للشرطة الأوكرانية عقبات منذ أكثر من خمس سنوات بعد إطلاقه بمساعدة من الغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
منظمة الصحة تعلق تجارب علاج مصابي «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»
دولى
السفارة الأميركية: نفتخر بالشراكة مع حكومة الوفاق والمستعدين لحماية الحرية ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الملك الزاهد محمد إدريس السنوسي
ثقافة وفن
«داخلية الوفاق» تقرر إعادة تسمية مركزي شرطة في العاصمة
ليبيا
الأمير محمد الرضا يهنئ الأمة الليبية بعيد الفطر ويجدد الدعوة إلى المصالحة ...
ليبيا
حميدتي: قدمنا مبادرة للصلح في ليبيا رفضها حفتر ووافقت عليها «الوفاق»
ليبيا
المسماري يعلن القبض على «داعشي سوري» يقاتل مع قوات الوفاق
ليبيا
هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»
ثقافة وفن
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع زوج من البطيخ الأصفر مقابل 1114 دولارا