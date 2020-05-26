وفاة ملك الكازينوهات في ماكاو ستانلي هو

ملك الكازينوهات في ماكاو الملياردير ستانلي هو في لشبونة، 19 أبريل 2006 (أ ف ب)

توفي ملك الكازينوهات في ماكاو، الملياردير ستانلي هو، الذي ينسب إليه فضل كبير في تطوير هذه المستعمرة البرتغالية السابقة، الثلاثاء، في هونغ كونغ عن 98 عامًا، بحسب ما أعلنت عائلته.

هذا الرجل المولود في هونغ كونغ، المعروف على أنه «عراب» الكازينوهات في ماكاو، حقق ثروة كبرى بموازاة التحول الكبير الذي شهدته ماكاو من مجرد منطقة وادعة إلى عاصمة عالمية لألعاب الميسر في غضون بضعة عقود مع إيرادات تفوق تلك المسجلة في لاس فيغاس، وفق «فرانس برس».

وقالت ابنته بانسي للصحفيين: «والدي توفي بسلام قرابة الساعة الواحدة ظهرًا» في أحد مستشفيات هونغ كونغ. وأضافت: «بصفتنا أفراد عائلة ستانلي، يحزننا حقًّا إعلان هذا النبأ لكم».

ووصفت قناة «سي سي تي في» الصينية من ناحيتها ستانلي هو بأنه «مستثمر قومي».

وبنى ستانلي هو إمبراطوريته عبر حصوله على الحق الحصري بتشغيل الكازينوهات في ماكاو منذ 1962 وحتى تحرير السوق أمام المنافسة في 2002.

هذا الملياردير وهو أب لسبعة عشر ولدًا كان في المرتبة الثالثة عشرة على قائمة مجلة «فوربس» لأغنى أغنياء هونغ كونغ لدى تقاعده في 2018.

وتبقى إمبراطوريته «سوسييدادي دي جوغوس دي ماكاو هولدينغز» إحدى أهم الجهات العاملة في قطاع الألعاب في المستعمرة البرتغالية السابقة.