رجل يصنع كمامات من جلود الأفاعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 11:15 صباحا
براين وودز يعمل على إحدى الكمامات في ورشته بميامي، 21 مايو 2020 (أ ف ب)

توصل حرفي في فلوريدا إلى طريقة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفي الوقت نفسه معالجة مشكلة الثعابين الغازية والإيغوانا التي تضر بالنظام البيئي الهش في الولاية.

بدأ براين وودز (63 عاما) وهو صاحب «آل أميريكان غيتور بروداكتس» تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود هذه الزواحف، وفق «فرانس برس».

وقال في ورشته في دانيا بيتش على مسافة 40 كيلومترا شمال ميامي أخذت حيوانا خطيرا وحولته إلى قطعة أزياء.

واستلهم وودز عمله من صورة لحصان يضع حمالة صدر نسائية كقناع للوجه. وطلب من زوجته إذا كان بإمكانه استعارة واحدة من التي تملكها لاختبار ما إذا كان المفهوم قابلا للتطبيق.

ويبيع وودز حاليا أقنعة وجه جلد الثعبان على صفحته في «فيسبوك» في مقابل 90 دولارا.

ووصلت صائدة الأفاعي إيمي سيوي إلى منزل وودز مع ثعبان ضخم لسلخه.

وقالت في إشارة إلى الأراضي الرطبة الشاسعة التي تحتل معظم جنوب فلوريدا إنها تعيث فسادا في إيفرغليدز. يبلغ طولها ما بين 5,5 و6 أمتار وتأكل كل شيء من الجرذان إلى الأيائل.

ويعتقد أن الثعابين أدخلت إلى فلوريدا كحيوانات أليفة في نهاية القرن الماضي وأطلقت في إيفرغليدز.

وتدفع هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للإمساك بالثعابين.

ومن المحتمل أن أفاعي الإيغوانا الضحمة أدخلت إلى فلوريدا أيضا كحيوانات أليفة قبل إطلاقها في البرية حيث المناخ المعتدل يكون مواتيا لتكاثرها.

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