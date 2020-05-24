«نيويورك تايمز» تخصص صفحتها الأولى لضحايا «كورونا»

الصفحة الأولى من «نيويورك تايمز» المخصصة لضحايا «كوفيد 19»، 23 مايو 2020 (أ ف ب)

مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 100 ألف وفاة بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، خصصت جريدة «نيويورك تايمز»، الأحد، صفحتها الأولى تكريمًا لألف شخص من بين الضحايا وخصصت سطرًا لكل منهم.

وقالت الجريدة في مقدمة قصيرة على الصفحة الأولى: «هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم ألفًا يعكسون 1% فقط من حصيلة الوفيات. لم يكن أي منهم مجرد رقم»، وفق «فرانس برس».

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا جراء تفشي «كوفيد-19» من حيث عدد الوفيات والإصابات.

وحتى مساء السبت، سجلت الولايات المتحدة 97048 وفاة و1.6 مليون إصابة بالفيروس، ومن المرجح أن تصل الحصيلة إلى 100 ألف وفاة في غضون أيام.

ومن الضحايا الذين ذكرتهم الجريدة «المغني جو ديفي (62 عامًا) الحائز جائزة غرامي» و«ليلى فينويك (87 عامًا)، أول امرأة سوداء تتخرج في كلية الحقوق في جامعة هارفرد»، إضافة إلى مايلز كوكر (69 عامًا) وروث سكابينوك (85 عامًا) وجوردن درايفر هاينز (27 عامًا).

وقال مارك لايسي المحرر في الجريدة: «أردت شيئًا يعود إليه الناس بعد 100 عام لفهم حصيلة ما نعيشه».

ويأتي اجتياز عتبة 100 ألف ضحية بـ«كوفيد-19» وسط نقاشات حامية حول رفع تدابير الإغلاق، وقد تعهدت ولايات عدة بتخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة ضد انتشار المرض.

وضغط الرئيس دونالد ترامب من أجل إعادة فتح البلاد مع تزايد فقدان الوظائف وتباطؤ الاقتصاد نتيجة تدابير الإغلاق.

وغرد ترامب على حسابه في «تويتر»، مساء السبت، «الانتقال إلى العظمة»، وهو شعاره لإعادة فتح أميركا، إلا أن العديد من مستخدمي الإنترنت لاحظوا التنافر بين عدد الوفيات المرتفع وتغريدة ترامب.