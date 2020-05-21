منتزه «ديزني وورلد» يعيد فتح أجزاء منه في فلوريدا

متنزه "ديزني وورلد" في أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية (أ ف ب)

بدأ منتجع «ديزني وورلد» الترفيهي في فلوريدا «جنوب شرق» الأربعاء، إعادة فتح أبوابه مع إمكانية ارتياد المطاعم والمتاجر في المنطقة التجارية فقط.

وأقفل المنتزه الواقع قرب مدينة أورلاندو في 15 مارس بسبب وباء «كوفيد-19» وبدأ يعود تدريجيا إلى العمل مع تخفيف قيود الحجر المعتمدة في فلوريدا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن بغية الحد من انتشار «كوفيد-19» المنتشر بنسبة أقل في هذا الجزء من فلوريدا مقارنة بميامي في جنوب الولاية، فرضت قيودا على دخول مواقف السيارات ووضعت حواجز من أجل المحافظة على التباعد بين الأشخاص، وتعقم الأماكن المفتوحة أمام الزوار بانتظام.

عند المدخل تقاس حرارة الزوار الذين عليهم وضع كمامة للدخول، وجاء على موقع المنتجع الإلكتروني «بذهابكم إلى ديزني سبرينغز (اسم المنطقة التجارية في المنتزه) تتحملون طوعا المخاطر المرتبطة باحتمال التعرض لكوفيد-19».

ويفترض فتح المزيد من الحانات والمطاعم الأربعاء المقبل، لكن لم يحدد أي موعد بعد لاستئناف النشاط في الألعاب الرئيسية التي تستقطب السياح.