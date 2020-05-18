تلاميذ رومانيا الفقراء يواجهون عقبات أمام التعليم عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 02:04 مساء
أحد المتطوعين يوجّه تلميذة ووالدتها لاستخدام جهاز كمبيوتر تم تركيبه لهما حديثا في نوكشوارا، 12 مايو 2020 (أ ف ب)

تنفّست ماريا أفاداناي الصعداء عندما تسلّمت جهازًا لوحيًّا كهبةٍ، إذ أصبح بإمكانها تلقي الدروس عبر الإنترنت.. وهذه المراهقة الرومانية هي واحدة من بين مئات آلاف التلاميذ الذين يوشكون على الرسوب في رومانيا وبلغاريا بسبب الفقر وبالتالي عدم امتلاكهم أجهزة إلكترونية.

وقالت هذه الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا من داروفا وهي قرية ريفية في ترانسيلفانيا في غرب رومانيا «كنت أخشى أن أرسب».

وأضافت لوكالة «فرانس برس» أن الهاتف المحمول الذي تملكه والدتها العاطلة عن العمل منذ نوفمبر، لا يكفي للأسرة المكونة من سبعة أفراد، وإلى جانب ذلك «إنه طراز قديم».

على مسافة قصيرة من المكان الذي تعيش فيه أفاداناي، يتشاجر أولاد سيوريسكو الأربعة للحصول على الهاتف الوحيد الذي تملكه العائلة.

وقال رب العائلة دانوت وهو عامل مياوم «غالبا ما يضطر أحدهم إلى قطع دراسته ليعطي الهاتف لشقيقه أو شقيقته».

وقررت رومانيا إبقاء المدارس مغلقة حتى سبتمبر في حربها ضد الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألف شخص في هذا البلد البالغ عدد سكانه نحو 20 مليون نسمة.

وأوضحت غابرييلا ألكسندرسكو من مكتب منظمة «سايف ذي تشلدرن» في رومانيا «لقد وجد الأولاد الفقراء أنفسهم في مواجهة التهميش والظلم الاجتماعي.. إن استبعادهم من التعليم أمر صادم لهم».

أجهزة لوحية مستعملة
بعد انتقادها لجعل التعليم عن بعد إلزاميا دون دعم التلاميذ المحرومين، وعدت الحكومة بإنفاق نحو 32 مليون دولار على الأجهزة اللوحية.

ووفقا للحكومة، فإن نحو 250 ألف تلميذ لا يملكون جهاز كمبيوتر رغم أن استطلاعا أجراه معهد البحوث الاقتصادية «إيريس» وجد أن العدد الفعلي لهؤلاء قد يكون أكثر من 900 ألف، أو ما يعادل نحو ثلث العدد الإجمالي للتلاميذ.

ويعاني قطاع التعليم في رومانيا من نقص مزمن في التمويل: لا تزال نحو ألف مدرسة من أصل 6300، تفتقر إلى المياه الجارية.

لذلك، تطوع أشخاص لتقديم المساعدة بعدما أظهرت السلطات بطئا في اتخاذ مبادرة.

في ورشة عمل في مدينة تيميشوارا على مسافة ساعة تقريبا من داروفا، يقوم رادو تيشيو وعشرات المتطوعين من منظمة «إيدوكا تم» غير الحكومية، بإصلاح كومة من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وتعقيمها قبل توزيعها على الأطفال الفقراء.

وكانت عائلة أفاداناي واحدة من المستفيدين. وقال تيشيو لوكالة «فرانس برس»، «يتواصل معنا المزيد من الناس والشركات ليقدموا لنا أجهزة ومعدات لم يعودوا يستخدمونها».

وتضاعفت المبادرات المماثلة لتلك التي قامت بها «إيدوكا تم» منذ بداية الأزمة.

ونظم الناشط فاليريو نيكولاي هذا الأسبوع حصصا عبر الإنترنت للتلاميذ في حي في بوخارست يضم سكانا من غجر الروما ووزع صناديق من المواد الغذائية في ضواحي العاصمة.

كما قام خبير الأمم المتحدة السابق وفريقه بتركيب 30 جهاز كمبيوتر للعائلات في نوكشوارا في وسط رومانيا.

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