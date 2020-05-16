محاولة توصيل مخدرات إلى سجين بطائرة دون طيار

طائرة مسيرة تابعة للشرطة البلجيكية تحلق فوق بروكسل لمراقبة إجراءات العزل في 24 مارس 2020 (أ ف ب)

نجحت إدارة سجن في بروكسل في إحباط عملية تسليم مخدرات بطائرة دون طيار، الخميس، إلى أحد السجناء.

ولجأ المهربون إلى هذه الحيلة، بعدما أجبرت جائحة «كوفيد-19» إدارة السجن على تعليق الزيارات في بلجيكا، حسب «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم إدارة السجون فاليري كالبو: «نؤكد أن موظفينا اعترضوا طائرة دون طيار فوق فناء» سجن فوريست، مضيفة أنها لا تتذكر حصول حادثة مماثلة من قبل.

وتداول المخدرات في السجون ليس أمرا غير مألوف، وحذرت العديد من المؤسسات من خطر الاستخدام المتكرر للطائرات دون طيار، وفق صحيفة «لا ديرنيير أور» اليومية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بلغا» أن «الطائرة دون طيار كانت محملة فوق طاقتها ما أسهم في تسريع سقوطها».

ووفقا للجريدة، كشف السجين الذي أرسلت إليه المخدرات نفسه عندما عبر لموظفي السجن عن قلقه من عدم تلقي رزمة القنب التي كان من المقرر أن تصل إليه، ونقل إلى سجن آخر في بروكسل وفتح تحقيق.

وعلقت الزيارات الخارجية للسجون في منتصف مارس في بلجيكا، بسبب انتشار وباء «كوفيد-19».

وللتعويض عن ذلك، يحق للسجناء «رصيد من الاتصالات الهاتفية» للتحدث إلى أقربائهم، وأصبح بإمكانهم اعتبارا من مطلع مايو إجراء اتصالات بالفيديو على كمبيوتر محمول تقدمه إدارة السجن.