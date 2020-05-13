حديقة حيوان كندية تعيد دببة الباندا للصين بسبب كورونا

دببة باندا عملاقة في حديقة حيوانات في برلين (أ ف ب)

تعيد حديقة حيوان كندية اثنين من دببة الباندا إلى الصين بعدما صعّبت جائحة كورونا مسألة الحصول على مخزونات ضخمة من الخيزران اللازمة لإطعام هذه المخلوقات العملاقة.

وتعيش «إير شون» وشريكها «دا ماو» في البلاد منذ العام 2013 كجزء من اتفاق إعارة مدته 10 سنوات مع منشأة لتربية الباندا في تشنغدو، وشكّل وصول الحيوانين حدثا ضخما بث مباشرة على كل شبكات التلفزيون الكندية الرئيسية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي وقت لاحق، وضعت «إير شون» صغيرين وهما أول دبّي باندا يولدان على الأراضي الكندية، لكن حديقة حيوانات كالغاري قالت إنها ستقصر مدة إقامة الزوجين لأن تفشي كوفيد 19 عطّل وسائل النقل وجعل من الصعب توريد 40 كيلوغراما من الخيزران الذي عادة ما تأكله الباندا البالغة كل يوم.

وحديقة الحيوانات مغلقة حاليا بسبب الوباء وقالت إنها لن تتمكن من السماح للجمهور بتوديع الحيوانين، وأوضحت الحديقة في بيان أن الموظفين عملوا على إيجاد مزودين بديلين للخيزران لكن كانت هناك مخاوف من أن الإمدادات قد تتعطل دون سابق إنذار وتترك الحيوانين جائعين.