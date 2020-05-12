«تيليتون» من أجل نيويورك يجمع 115 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 03:31 مساء
برج إمباير ستايت بيلدينغ في نيويورك مضاء تكريما للطواقم الطبية، 16 أبريل 2020 (أ ف ب)

جمع تيليتون يذهب ريعه إلى جمعيات خيرية في نيويورك شارك فيه الكثير من المشاهير، الإثنين، تبرعات قيمتها 115 مليون دولار.

وقدمت الحدث الذي استمر لساعة الممثلة وكاتبة السيناريو والمنتجة تينا فاي، التي كشفت في نهاية البرنامج بتأثر، إجمالي التبرعات، وفق «فرانس برس».

وسيذهب ريع الحدث بالكامل إلى جمعية «روبن هود»، التي تتعاون مع أكثر من 250 جمعية لمكافحة الجوع ومساعدة المعوزين على إيجاد مسكن أو عمل.

ومنذ بدء إجراءات العزل في الولايات المتحدة، تسجل 831 ألف شخص للحصول على مخصصات البطالة، أي نحو 10% من السكان و18% من اليد العاملة.

وقد ترتفع قيمة التبرعات إذ لا يزال بالإمكان التبرع في ختام البرنامج الذي كان تحت عنوان «رايز آب نيويورك!» وبث عبر محطات تلفزيونية وطنية ومحلية عدة.

وخلال الحدث الذي أتى بالتعاون مع المجموعة الإعلامية «أي هارت راديو» أدى فنانون عدة من منازلهم أغاني ومن بينهم ماريا كاري وبون جوفي وستينغ وبيلي جويل.

وعندما أدى هذا الأخير أغنية «ميامي 2017» التي تصف جحيم نيويورك في العام 1976، كان برج إمباير ستايت بيلدينغ يغير ألوانه على إيقاع الموسيقى.

وختم بيلي جويل أغنيته قائلا: «أبناء نيويورك ابقوا أقوياء وضعوا الكمامات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من أعراض كورونا.. علامات «نقص الأكسجة الصامت»