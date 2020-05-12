«تيليتون» من أجل نيويورك يجمع 115 مليون دولار

برج إمباير ستايت بيلدينغ في نيويورك مضاء تكريما للطواقم الطبية، 16 أبريل 2020 (أ ف ب)

جمع تيليتون يذهب ريعه إلى جمعيات خيرية في نيويورك شارك فيه الكثير من المشاهير، الإثنين، تبرعات قيمتها 115 مليون دولار.

وقدمت الحدث الذي استمر لساعة الممثلة وكاتبة السيناريو والمنتجة تينا فاي، التي كشفت في نهاية البرنامج بتأثر، إجمالي التبرعات، وفق «فرانس برس».

وسيذهب ريع الحدث بالكامل إلى جمعية «روبن هود»، التي تتعاون مع أكثر من 250 جمعية لمكافحة الجوع ومساعدة المعوزين على إيجاد مسكن أو عمل.

ومنذ بدء إجراءات العزل في الولايات المتحدة، تسجل 831 ألف شخص للحصول على مخصصات البطالة، أي نحو 10% من السكان و18% من اليد العاملة.

وقد ترتفع قيمة التبرعات إذ لا يزال بالإمكان التبرع في ختام البرنامج الذي كان تحت عنوان «رايز آب نيويورك!» وبث عبر محطات تلفزيونية وطنية ومحلية عدة.

وخلال الحدث الذي أتى بالتعاون مع المجموعة الإعلامية «أي هارت راديو» أدى فنانون عدة من منازلهم أغاني ومن بينهم ماريا كاري وبون جوفي وستينغ وبيلي جويل.

وعندما أدى هذا الأخير أغنية «ميامي 2017» التي تصف جحيم نيويورك في العام 1976، كان برج إمباير ستايت بيلدينغ يغير ألوانه على إيقاع الموسيقى.

وختم بيلي جويل أغنيته قائلا: «أبناء نيويورك ابقوا أقوياء وضعوا الكمامات».