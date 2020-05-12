الأمير تشارلز يشكر عمال البريد لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 02:24 مساء
الأمير تشارلز خلال زيارة لمتحف وسائل النقل في لندن، 4 مارس 2020 (أ ف ب)

وجه ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، رسالة إلى عمال البريد، لشكرهم على دورهم في مساعدة العائلات والأصدقاء في البقاء على تواصل، خلال إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا».

ولم يتمكن البريطانيون من مقابلة أحبائهم لما يقرب من سبعة أسابيع ضمن الإجراءات الحكومية للسيطرة على انتشار الفيروس، وفق «رويترز».

وفي رسالة موجهة إلى «الجميع في البريد الملكي» بتاريخ الخامس من مايو، قال ولي العهد وزوجته إن كثيرين تعودوا على مراسلة من باعدت بينهم الظروف. وينقل البريد الملكي الرسائل والطرود لأكثر من 30 مليون شركة ومنزل.

وقال الزوجان في الرسالة التي نشرها مكتبهما على «تويتر» الأحد: «القيمة العظيمة لعملكم لم تكن قط أكثر أهمية مما هي عليه الآن».

«اليوم، بما أن العديد من الأشخاص، ونحن من بينهم، ملزمون بالبقاء في المنزل، يلعب البريد الملكي دورا مهما جدا في إبقاء العائلة والأصدقاء على تواصل. لهذا لا يسعنا إلا التعبير عن امتناننا الشديد».

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